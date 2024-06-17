Меню
Трейлеры
Опасный свидетель. Дублированный трейлер
Опасный свидетель. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 2 августа 2022
Опасный свидетель
– Когда бывший полицейский становится единственным свидетелем убийства, на него открывается охота. Но втянув в игру его семью, преступник совершает большую ошибку, не предполагая, насколько его соперник действительно опасен.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Weteran Mc
17 июня 2024, 00:05
Оценка
Триллер с Брюсом Уиллисом в главной роли без всяких визуальных и звуковых наворотов, но с захватывающим и напряженным сюжетом. Фильм немного предсказуем, поэтому оценка только 8 из 10. 👍
17 июня 2024, 00:05
0
0
Ответить
3.8
Опасный свидетель
боевик, криминал, триллер, 2022, США
