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Меч дракона - трейлер
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Меч дракона. Трейлер

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Дата публикации: 29 декабря 2014
Меч дракона – Действие фильма разворачивается в Древнем Китае во времена правления династии Хань. Римский полководец Луция с легионом своих солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны Западного региона Хо Ань в результате предательства своих врагов становится рабом. И этим двум воинам было суждено встретиться в Западной пустыне, где развернётся эпическое сражение. Однако биться они будут не друг против друга, как можно было бы подумать, а против алчного императора Тиберия за суверенитет Китая.
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6.4 Меч дракона
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