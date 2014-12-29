Меч дракона
– Действие фильма разворачивается в Древнем Китае во времена правления династии Хань. Римский полководец Луция с легионом своих солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны Западного региона Хо Ань в результате предательства своих врагов становится рабом. И этим двум воинам было суждено встретиться в Западной пустыне, где развернётся эпическое сражение. Однако биться они будут не друг против друга, как можно было бы подумать, а против алчного императора Тиберия за суверенитет Китая.
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