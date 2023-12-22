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Адский лагерь: Кошмар для подростков. Трейлер
Адский лагерь: Кошмар для подростков. Трейлер
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Дата публикации: 22 декабря 2023
Адский лагерь: Кошмар для подростков
– Неуправляемых подростков со всей Америки отправляют в оздоровительный лагерь, расположенный в суровой пустыне Юты. Условия здесь ужасны, но персонал еще хуже.
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