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Белка и Стрелка. Лунные приключения - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Белка и Стрелка. Лунные приключения. Трейлер 2

Белка и Стрелка. Лунные приключения. Трейлер 2

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Дата публикации: 3 февраля 2014
Белка и Стрелка. Лунные приключения – На Земле начали происходить странные и загадочные явления, несущие угрозу для планеты. Их след ведет в космос, на темную сторону Луны. Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы выполнить опасную миссию. Страсть к приключениям, искрометный юмор и великий дух космического братства поддержат в минуту великой опасности и помогут раскрыть всю правду о Луне и ее обитателях.
Комментарии Обсудить в чате
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поиск 2 апреля 2015, 12:51
Мультфильм добрый, интересный сюжет, без пошлятины, что в наше время редкость. Советую всем деткам посетить просмотр.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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