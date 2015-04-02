Белка и Стрелка. Лунные приключения
– На Земле начали происходить странные и загадочные явления, несущие угрозу для планеты. Их след ведет в космос, на темную сторону Луны. Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы выполнить опасную миссию. Страсть к приключениям, искрометный юмор и великий дух космического братства поддержат в минуту великой опасности и помогут раскрыть всю правду о Луне и ее обитателях.
