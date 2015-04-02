Меню
Белка и Стрелка. Лунные приключения - тизер
Белка и Стрелка. Лунные приключения. Тизер

Белка и Стрелка. Лунные приключения. Тизер

Дата публикации: 19 марта 2013
Белка и Стрелка. Лунные приключения – На Земле начали происходить странные и загадочные явления, несущие угрозу для планеты. Их след ведет в космос, на темную сторону Луны. Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы выполнить опасную миссию. Страсть к приключениям, искрометный юмор и великий дух космического братства поддержат в минуту великой опасности и помогут раскрыть всю правду о Луне и ее обитателях.
2 апреля 2015, 12:51
Мультфильм добрый, интересный сюжет, без пошлятины, что в наше время редкость. Советую всем деткам посетить просмотр.
2 апреля 2015, 12:51
5.1 Белка и Стрелка. Лунные приключения
Белка и Стрелка. Лунные приключения анимация, комедия, приключения, 2013, Россия
