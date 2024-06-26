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Оставь мир позади - trailer
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Оставь мир позади. Trailer

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Дата публикации: 2 октября 2023
Оставь мир позади
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Weteran Mc 26 июня 2024, 23:53
Оценка
Посмотрел очередное "чудо" творение от студии Netflix - драму про странный надвигающийся апокалипсис - "Оставь мир позади".
Сюжет повествует о семейной паре с двумя детьми, которая снимает на выходные шикарный дом с бассейном на побережье недалеко от Нью-Йорка. Расслабленный отдых омрачают некоторые странности: прямо в пляж врезается здоровенный танкер, отключается мобильная связь, интернет и навигация, не работает телевидение, а посреди ночи на пороге появляется хозяин дома с дочерью и просит пустить их переночевать, так как в Нью-Йорке произошло массовое отключение электричества. В бассейне селятся фламинго, а на придомовой территории - стадо оленей. Явно что-то происходит, но никто не понимает, что именно: одни рассуждения и предположения.
Я понял только одно, что во время просмотра несколько раз засыпал и будил себя только звуком.
Зачем снимать такой длинный и скучный фильм? Большинство зрителей, думаю, на моей стороне. Лишь за участие в картине Джулии Робертс, ставлю оценку: 5 из 10. 👎
26 июня 2024, 23:53 Ответить
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