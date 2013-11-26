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Добро пожаловать в джунгли. Трейлер
Добро пожаловать в джунгли. Трейлер
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Дата публикации: 26 ноября 2013
Добро пожаловать в джунгли
– Персонал дизайнерской фирмы отправляется в отпуск на тропический остров. Коллективный отдых заканчивается самым настоящим хаосом, когда герои сталкиваются с первыми серьезными трудностями.
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5.1
Добро пожаловать в джунгли
боевик, комедия, приключения, 2013, США / Великобритания
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