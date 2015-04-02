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Радиоактивный мир спасать от вампиров не очень хочется-пускай хоть твари насладятся по-своему✊ ,если люди разрушили природу до основания.
Церковь управляет этим миром-странно,должны ,вроде,олигархи мутить.
Пастыри-спецназовцы тоже напрягают.
Гнилая тема-некудышное воплощение✌️
За отдельные моменты,наскрёбшиеся по фильму
4\10
8/10 ✊
повеселили строящие УЛЬИ вампиры!
7/10
Пол Беттани понравился, такой весь трагичный,с мучениями, метаниями, с напряжением во взгляде. И вампиров красиво уделывал, и не только, кстати, вампиров. Причем, исключительно при помощи колюще-режущего инструмента. Не удивительно, что пишут, будто кто-то даже влюбился. Идеальный бунтарь и герой. Но моему сердцу милее "Молчун" Жан-Луи Трентиньян в фильме С. Корбуччи ✊ .
Мэгги Кью запомнилась по четвертому Орешку, харизматичная была злодеечка, залюбуешься. И здесь тоже хороша, главным образом своей экзотической красотой.
Не могу отделаться от ощущения, что здешнего главзлодея видела уже где-то и в точности такой же шляпе.
минус - перебрали с мелодраматизмом, это портит все дело.
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