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Пастырь 3D - международный трейлер
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Пастырь 3D. Международный трейлер

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Дата публикации: 17 сентября 2010
Пастырь 3D – Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Священник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахиня.
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Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Сложно найти плюсы в таком продукте-не хотелось и искать после просмотра✊

Радиоактивный мир спасать от вампиров не очень хочется-пускай хоть твари насладятся по-своему✊ ,если люди разрушили природу до основания.

Церковь управляет этим миром-странно,должны ,вроде,олигархи мутить.

Пастыри-спецназовцы тоже напрягают.

Гнилая тема-некудышное воплощение✌️

За отдельные моменты,наскрёбшиеся по фильму



4\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ОЧЕНЬ понравился !!!! снят круто , графика супер. Смотришь на одном дыхании.

8/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sv99en 2 апреля 2015, 12:51
непонятно за что 300 рублей мне сны лучше сняться 3D тоже г...вно вобщем фильм который не стоит смотреть вообще только если некуда деть деньги ну или на последнем ряду заняться чем небуть еще!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - нормальный трэш, бестолковый, стильный, практически бессюжетный и этим забавный



повеселили строящие УЛЬИ вампиры!



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Вот так сюрприз! Приличный нео-вестерн получился.



Пол Беттани понравился, такой весь трагичный,с мучениями, метаниями, с напряжением во взгляде. И вампиров красиво уделывал, и не только, кстати, вампиров. Причем, исключительно при помощи колюще-режущего инструмента. Не удивительно, что пишут, будто кто-то даже влюбился. Идеальный бунтарь и герой. Но моему сердцу милее "Молчун" Жан-Луи Трентиньян в фильме С. Корбуччи ✊ .



Мэгги Кью запомнилась по четвертому Орешку, харизматичная была злодеечка, залюбуешься. И здесь тоже хороша, главным образом своей экзотической красотой.



Не могу отделаться от ощущения, что здешнего главзлодея видела уже где-то и в точности такой же шляпе.



минус - перебрали с мелодраматизмом, это портит все дело.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Это фильм от режиссера не очень удачного «Легиона», поэтому с самого начала вызывал некоторые вопросы. Мне показалось, что и этот фильм не очень удачен. Несмотря на хорошую игру актеров, он выглядит очень вторичным. На мой взгляд, много заимствований из «Матрицы» - некоторые сцены практически повторяют оригинал. Но много в фильме и находок. В общем, смотреть «Пастыря» можно вполне, но только имейте в виду, что многие ваши опасения оправдаются. Но, возможно, многое вас приятно увидит)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилась в фильме ситуация, что люди живут в окружении вечно угрожающих их вампиров. Сумасшествие ситуации и ее безнадежность переданы очень психологично. К тому же кино вышло таким энергичным, со своей особой стилистикой. Знаю, многие его ругают и режиссер многим не нравится, но я бы рекомендовала посмотреть «Пастыря» всем, кто любит зрелищное кино. Ничего не потеряете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Странная смесь какая-то. Борьба религиозных фанатиков и зомби. Куда уже лучше. Неприятное впечатление у меня оставил филь «Пастырь». Главный герой мне Сталкера напомнил, но какого-то самопального и нелепого. Фильм скучный и нелепый до тошноты, а пафоса – на пять Оскаров. В общем, нелепый во всех отношениях фильм. Лучше не теряйте время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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