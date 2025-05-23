Меню
Пункт назначения: Узы крови - teaser
Пункт назначения: Узы крови. Teaser

Пункт назначения: Узы крови. Teaser

Дата публикации: 4 февраля 2025
Пункт назначения: Узы крови – Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти её семью от смерти.
Иван Безроднов 23 мая 2025, 18:10
Оценка
Спустя много лет фильм не разочаровал, рекомендую к просмотру, понравится множество отсылок к предыдущим частям, концепция смертей зашла немного с другого ракурса, не испортив франшизу
23 мая 2025, 18:10 Ответить
Rye Rihehxux 24 мая 2025, 17:21
Оценка
Хорошо сняли нареканий нет . 5из 5
24 мая 2025, 17:21 Ответить
Илья Волков 25 мая 2025, 09:34
Оценка
Когда выйдут в брянске ?
25 мая 2025, 09:34 Ответить
artem-strigin 25 мая 2025, 12:28
Оценка
Ну блин снова все померли могли бы хоть 1 в живых оставить😁
25 мая 2025, 12:28 Ответить
danil7jalapeno 25 мая 2025, 19:49
Оценка
Отличный фильм
25 мая 2025, 19:49 Ответить
User 26 мая 2025, 18:44
Неинтересно, предыдущие фильмы супер, а этот отстой
26 мая 2025, 18:44 Ответить
dmitrijonisenko4758 27 мая 2025, 07:53
Оценка
Фильм просто супер, превзошёл всё мои ожидания!Рекомендую к просмотру
27 мая 2025, 07:53 Ответить
28 мая 2025, 23:26
Монетка
28 мая 2025, 23:26 Ответить
Люда Дружинина 31 мая 2025, 10:53
Оценка
Фильм \"Пункт Назначения: Узы Крови\" нереально страшный и шокирующий, хорошо постарались с фильмом 5/5 рекомендую посмотреть эту последнюю часть этой франшизы \"Пункт Назначения\"!
31 мая 2025, 10:53 Ответить
y4.toropova 31 мая 2025, 11:01
Оценка
Не разочаравал.Фильм огонь. Спустя много лет. Есть отрывки из других частей
31 мая 2025, 11:01 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:18
в ответ на сообщение Иван Безроднов от 23 мая 2025, 18:10
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
31 мая 2025, 11:18 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:18
в ответ на сообщение Rye Rihehxux от 24 мая 2025, 17:21
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 мая 2025, 11:18 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:18
в ответ на сообщение artem-strigin от 25 мая 2025, 12:28
😁😁
31 мая 2025, 11:18 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:19
в ответ на сообщение danil7jalapeno от 25 мая 2025, 19:49
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
31 мая 2025, 11:19 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:20
в ответ на сообщение dmitrijonisenko4758 от 27 мая 2025, 07:53
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
31 мая 2025, 11:20 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:20
в ответ на сообщение y4.toropova от 31 мая 2025, 11:01
Для тру фанатов 😎
31 мая 2025, 11:20 Ответить
Ира Бас 31 мая 2025, 20:42
Оценка
Супер! Сходи.
31 мая 2025, 20:42 Ответить
Женя Портянко 2 июня 2025, 22:37
Весьма не дурно! Не шлак точно , но и не пункт назначения 2 тоже\
Понравилось , что связку со всеми частями сделали! Рекомендую к просмотру!
2 июня 2025, 22:37 Ответить
Кирилл Колобов 4 июня 2025, 21:43
Оценка
Первые две части намного интересней , не знаю почему у этой части такая высокая оценка , Зря потраченное время
4 июня 2025, 21:43 Ответить
Ира Балакина 4 июня 2025, 21:47
Оценка
Фильм абсолютно не разочаровал. Оправдал все ожидание которое могли быть. Как всегда все в лучшем виде, всех частей.
4 июня 2025, 21:47 Ответить
besyara333 5 июня 2025, 19:02
Оценка
Офигенно!!!!
5 июня 2025, 19:02 Ответить
Andrew ๖ۣۣۜDingo 11 июня 2025, 22:14
Оценка
Держит планку старых частей. И при этом привносит что-то новое. Мне нравится!
11 июня 2025, 22:14 Ответить
Andrew ๖ۣۣۜDingo 11 июня 2025, 22:16
в ответ на сообщение artem-strigin от 25 мая 2025, 12:28
Оценка
Спойлеры, парень! Лично я смотрел, но не все смотрели, кто читает отзывы
11 июня 2025, 22:16 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 22:57
в ответ на сообщение Andrew ๖ۣۣۜDingo от 11 июня 2025, 22:16
😁😁😁
25 июня 2025, 22:57 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 22:57
в ответ на сообщение Ира Балакина от 4 июня 2025, 21:47
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
25 июня 2025, 22:57 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 22:58
в ответ на сообщение Кирилл Колобов от 4 июня 2025, 21:43
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
25 июня 2025, 22:58 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 22:58
в ответ на сообщение besyara333 от 5 июня 2025, 19:02
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
25 июня 2025, 22:58 Ответить
Андрей 29 июня 2025, 16:32
Оценка
8 баллов из 10ти и то, за прошлые заслуги ))
не хватило изощренности в действиях Смерти, по сравнению с предыдущими частями (
в целом, смотреть было интересно, причём были большие ожидания по началу, по "небесному ресторану"...
и я думаю, надо было больше раскрыть персонажа патологоанатома!
пересматривать эту часть вряд ли буду, в ТОПе только первые три части
29 июня 2025, 16:32 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:27
в ответ на сообщение Андрей от 29 июня 2025, 16:32
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
30 июня 2025, 17:27 Ответить
zateinik911 8 июля 2025, 12:25
Оценка
Безумно понравилось продолжение старой доброй франшизы «Пункт назначения». Ни капли не разочаровал, что не могло не порадовать. К просмотру категорически рекомендую!
8 июля 2025, 12:25 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:53
в ответ на сообщение zateinik911 от 8 июля 2025, 12:25
Спасибо за эмоции! Здорово, что продолжение оправдало ожидания — приятно, когда культовая франшиза возвращается на достойном уровне.
31 июля 2025, 17:53 Ответить
marinaaistova763 18 августа 2025, 22:23
Оценка
Случайно забежали с мужем в кинотеатр и пошли на самый ближайший сеанс. Фильм понравился. Давно с таким удовольствием не смотрела.
18 августа 2025, 22:23 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:51
в ответ на сообщение marinaaistova763 от 18 августа 2025, 22:23
Лучший поход в кино - спонтанный поход в кино!
31 августа 2025, 23:51 Ответить
7.8 Пункт назначения: Узы крови
Пункт назначения: Узы крови ужасы, 2025, США
