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Отравленная любовь - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Отравленная любовь. Дублированный трейлер

Отравленная любовь. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 17 января 2025
Отравленная любовь – Лукас и Эдит видятся впервые за десять лет — на кладбище, где похоронен их единственный ребенок Джейкоб. Его тело нужно эксгумировать, потому что в землю просочились токсины. Они ждут встречи со смотрителем кладбища, который так и не появляется. В жизни каждого из них произошло многое. Лукас снова женился, его новая жена беременна, а сам он пишет книгу о потере сына. Эдит так и не смогла оправиться после потери ребёнка, хотя и делала все возможное, чтобы воспрять духом.
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oleg_borisovich 7 февраля 2025, 10:53
Оценка
Уныние, не вздумайте идти в кинотеатр.
7 февраля 2025, 10:53 Ответить
Ирина Рогова 14 февраля 2025, 02:24
Оценка
Фильм качественно сделан. Меня не заинтересовал. Бывшие обвиняют друг друга. На кладбище. В конце выясняется, что она сочинила все эти процедуры, чтобы приехал бывший муж. Странный способ встречи 10 лет спустя ради выяснения отношений
14 февраля 2025, 02:24 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 15:03
в ответ на сообщение Ирина Рогова от 14 февраля 2025, 02:24
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
23 февраля 2025, 15:03 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 15:03
в ответ на сообщение oleg_borisovich от 7 февраля 2025, 10:53
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
23 февраля 2025, 15:03 Ответить
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