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Хоть раз в жизни - отрывок 1
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Хоть раз в жизни. Отрывок 1

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Дата публикации: 7 июля 2014
Хоть раз в жизни – Они живут в сердце музыкального мира, в Нью-Йорке. Дэн — легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета — музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Но люди бывшими и оказываются для того, чтобы начать все сначала. Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк.
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7.4 Хоть раз в жизни
Хоть раз в жизни мюзикл, мелодрама, драма, комедия, 2013, США
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