Рейд 2
– Из трех полицейских, выбравшихся из кровавого ада первой части, в живых остается только офицер Рама. Уволившись из спецназа, он пробует начать жизнь заново, но вскоре прошлое жестко напоминает о себе — преступники убивают его брата. Чтобы отомстить, он внедряется в мощный криминальный синдикат, где быстро поднимается до самых вершин бандитской иерархии. Врагов здесь еще больше, и каждый неверный шаг может оказаться последним. Здесь нет ни близких, ни друзей, ни любви, ни тоски, ни жалости!
Какое веселье!!!✊ Я смотрю тут другой актер, не то что в первой части?
А вообще, здесь скорее всего масштабная метафора, типа РЕЙД, это средство от насекомых, убивающий на повал✊ ✊
Давно ничего подобного не видел!!Наверное со времен нетленных Крутых стволов с Ламбертом.. Вторую часть жду..ОЧЕНЬ!( а еще утром и знать не знал о таком фильме
У тебя интересная схема, говорить и спорить с самим собой✊
Спасибо, потому что с миру по нитке, Рейду - вторая часть.
Особая благодарность Яяну Рухьяну. Он потрясающий. Зачем второй раз Бешеного пса убили?!
Бешеный пес не выжил, конечно. Это другой персонаж. Может реж. рещил, что для нас все азиаты на одно лицо, и мы Рухьяна не распознаем? ага, щаз.
Смотреть стоит, ради второй половины точно. Эпизод на шоссе понравился и драка на кухне - огонь. Во второй Матрице Морфеус с одним близнецом в машине боролся, а Рама с тремя сразу. Спецагенты при этом тоже догоняли и пуляли по машине со всех рук. Мотик тоже был, только без Тринити. А драка в кухне вообще песня. Чистый адреналин.
Да я как бы согласен, все бои на высшем уровне, просто убрать от туда час болтовни и все ок.✊
Боссы в этом фильме , просто отстойные , как будто с улицы взяли. Такая у них мимика дурацкая , строят из себя крутых , но ничего не получается. Снят фильм как то тяп-ляп. Сюжет интересный , но так скучно и нудно снят✊
Кароче я в печале =)
1/10 - такая оценка из за того , что Рейд-1 лучший !!! А это фигня какая то....
