Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Рейд 2 - тизер
Киноафиша Трейлеры Рейд 2. Тизер

Рейд 2. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 ноября 2013
Рейд 2 – Из трех полицейских, выбравшихся из кровавого ада первой части, в живых остается только офицер Рама. Уволившись из спецназа, он пробует начать жизнь заново, но вскоре прошлое жестко напоминает о себе — преступники убивают его брата. Чтобы отомстить, он внедряется в мощный криминальный синдикат, где быстро поднимается до самых вершин бандитской иерархии. Врагов здесь еще больше, и каждый неверный шаг может оказаться последним. Здесь нет ни близких, ни друзей, ни любви, ни тоски, ни жалости!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 08/11/2013 - 00:57:35):



Какое веселье!!!✊ Я смотрю тут другой актер, не то что в первой части?

А вообще, здесь скорее всего масштабная метафора, типа РЕЙД, это средство от насекомых, убивающий на повал✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 25/03/2014 - 05:06:18):"Совершенно не разделяю безудержного восторга по поводу этой более чем заурядной ленты. «Рейд» представляет собой полтора часа тупого и кровавого «мочилова», слегка разбавленного традиционной азиатской сентиментальностью." все!! в ближайшее же свободное время посмотрю "полтора часа тупого и кровавого «мочилова»!



Давно ничего подобного не видел!!Наверное со времен нетленных Крутых стволов с Ламбертом.. Вторую часть жду..ОЧЕНЬ!( а еще утром и знать не знал о таком фильме



У тебя интересная схема, говорить и спорить с самим собой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хочется сказать большое человеческое спасибо Джеки Чану, братьям и сестрам Вачовски, Рефну, корейцам...Ким Чжи Уну особенно. И пожалуй обожаемому Китано тоже. Я бы и Ким Ки Дука добавила в список, по его сценарию снят Несмонтированный фильм, там такая драка в грязи...я плакала.

Спасибо, потому что с миру по нитке, Рейду - вторая часть.

Особая благодарность Яяну Рухьяну. Он потрясающий. Зачем второй раз Бешеного пса убили?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ну нет нет, нет ребята!! Нет. Ну первый Реэйд это не второй. Они тут начали ГОВОРИТЬ, а это ошибка. Они тут начали ИГРАТЬ, а это не получается у них. Не должно быть смысла в таких фильмах, вот в чем смысл. Это мясорубка, я не должен задумываться, про волосатого мужика из первой части, что он платит алименты, жена осуждает что он киллер✊ , да и вообще он скучает по сыну - да что это за бред!!! НЕХОЧУ!!! Я ПРИШЕЛ СМОТРЕТЬ БОЕВУЮ ХОРЕОГРАФИЮ, балет если хотите, но не драму. минус пять балов за 2,5 часа говнотёрок. 5\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Волосатого мужика-бомжа не надо убирать, сюжет он замудряет, но зато дерется аки зверь, пластика-то какая, шик. И глаза добрые...



Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 30/03/2014 - 12:45:43


Бешеный пес не выжил, конечно. Это другой персонаж. Может реж. рещил, что для нас все азиаты на одно лицо, и мы Рухьяна не распознаем? ага, щаз.

Смотреть стоит, ради второй половины точно. Эпизод на шоссе понравился и драка на кухне - огонь. Во второй Матрице Морфеус с одним близнецом в машине боролся, а Рама с тремя сразу. Спецагенты при этом тоже догоняли и пуляли по машине со всех рук. Мотик тоже был, только без Тринити. А драка в кухне вообще песня. Чистый адреналин.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 31/03/2014 - 19:36:19):

Да я как бы согласен, все бои на высшем уровне, просто убрать от туда час болтовни и все ок.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
✊ Блин я в расстройстве от Рейда-2. Сразу скажу , что Рейд-1 в 10000000 раз КРУЧЕ !!! А это не рейд-2 а , вообще какой то другой фильм. Блин такая ерунда редкостная. Я думал усну на нём. ТАКОЙ ЗАНЯТУНЫЙ , это ужас !!!!!!! ✊ ✊ ✊ Идёт 2-30 минут , из них 1-30 минут одной нудной болтовни ✊ .

Боссы в этом фильме , просто отстойные , как будто с улицы взяли. Такая у них мимика дурацкая , строят из себя крутых , но ничего не получается. Снят фильм как то тяп-ляп. Сюжет интересный , но так скучно и нудно снят✊



Кароче я в печале =)



1/10 - такая оценка из за того , что Рейд-1 лучший !!! А это фигня какая то....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.4 Рейд 2
Рейд 2 боевик, 2014, Индонезия
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Сводишь с ума - трейлер 01:56
Сводишь с ума  трейлер
Я бы тебя пнула, если бы могла - дублированный трейлер 02:16
Я бы тебя пнула, если бы могла  дублированный трейлер
Хэллоуин. Ночной кошмар - трейлер 01:47
Хэллоуин. Ночной кошмар  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше