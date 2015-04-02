Принц Персии: Пески времени
– Главный герой этой экранизации культовой компьютерной игры, юный принц Дастан всегда побеждал врагов в бою, но потерял королевство из-за козней коварного царедворца. Теперь Дастану предстоит похитить из рук злодеев могущественный магический артефакт, способный повернуть время вспять, и сделать своего владельца властелином мира. Помочь одолеть врагов Дастану помогут его блестящие навыки владения холодным оружием, а также недюжинные способности к акробатике и эквилибристике.
Масштабная работа.Позитивный фильм✊
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