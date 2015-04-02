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Принц Персии: Пески времени - отрывок 6
Киноафиша Трейлеры Принц Персии: Пески времени. Отрывок 6

Принц Персии: Пески времени. Отрывок 6

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Дата публикации: 19 мая 2010
Принц Персии: Пески времени – Главный герой этой экранизации культовой компьютерной игры, юный принц Дастан всегда побеждал врагов в бою, но потерял королевство из-за козней коварного царедворца. Теперь Дастану предстоит похитить из рук злодеев могущественный магический артефакт, способный повернуть время вспять, и сделать своего владельца властелином мира. Помочь одолеть врагов Дастану помогут его блестящие навыки владения холодным оружием, а также недюжинные способности к акробатике и эквилибристике.
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Принц Персии: Пески времени - трейлер трейлер
Комментарии Обсудить в чате
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samogon 2 апреля 2015, 12:51
Фильмец нормуль,смотреть мона.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
slavan86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто мега супер для обычных людей. Но не для любителя игры, особенно второй её части Prince of Persia 2 Warrior Within. Для первой части фильмец в принципе пойдет. Мне только не даёт покоя один момент. А именно то, что принца в конце выдают за Тамину. Ведь он во второй части поплывет на остров времени и там по сюжету должен влюбиться в императрицу времени. Как он в неё влюбится женатый??? И актер для второй части должен быть гораздо серьёзней.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Красивая сказка ,принц и принцесса очень гармоничны.

Масштабная работа.Позитивный фильм✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Кода шла - думала, что фигня полная. Шла на Джиленхолла поглядеть.✊ Неожиданно очень и очень понравилось. Действие не отпускало ни на минуту, никаких провисаний сюжета. В-общем, здорово.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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7.4 Принц Персии: Пески времени
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