Ученик чародея
– Дейв–студент колледжа, который пытается сдать экзамены по физике и назначить свидание девушке своей мечты Беки.
Внезапно в его жизнь врывается эксцентричный Бальтазар Блейк. Выясняется, что Бальтазар – современный волшебник, который долгое время искал человека равного или превосходящего по силе его самого. Когда давний враг Бальтазара, Максим Хорват грозит не только уничтожить Блейка, но и разрушить весь Нью-Йорк, Бальтазар берется обучать Дейва науке и искусству волшебства. Непохожим друг на друга волшебникам предстоит вместе остановить силы зла. Дейву понадобится все его мужество, чтобы пережить обучение, спасти город и освободить девушку, поскольку теперь он – Ученик Чародея.
Ооочень уж субъективное мнение✊ , не забывай в таких случаях добавлять - имхо.
Лично мне многие фильмы с его участием нравятся. В выходные обязательно иду на этот фильм. ✊
мдя, сказал как отрезал... Даже странно наблюдать такое больше лобби ненавистников неплохого актера.
Мне тоже фильм очень понравился))))))
Сначала думала, что ученика какого-то выбрали на роль не очень..но он очень быстро мне понравился...✊
ветеран
ешё про джедаев была отменная шутка
полностью согласна....шутка прикольная
Вобщем выходила из кинозала с улыбкой на лице)))))))))
Обязательно посмотрите)✊
Re: Ученик чародея (19 июля 2010 23:45:02)
Не понравилось, что ученик Кейджа имбицил с вечно откртым ртом и оттопыренными по ослиному губами.
согласна на 100%)) Можно посмотреть только на Кейджа, образ ему очень к лицу. Но по сюжету, эффектам и шуткам фильм слабоват. Один раз посмотреть можно, но не более...Из плюсов это Кейдж и песня Secrets))
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