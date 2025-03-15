Меню
Зверопоиск
Зверопоиск

Зверопоиск

Дата публикации: 14 января 2025
Зверопоиск – Когда ваш хорёк сбежал наутёк, когда носороги сделали ноги, когда ваш шакал куда-то слинял — вам нужен свин-зверолов. Ему нет равных в поиске сбежавших животных, поэтому именно к нему обращается шоумен из Лас-Вегаса с просьбой вернуть цирковую слониху Пикулю. Но вдруг оказывается, что слон свинье — вполне товарищ, а вот зазнавшегося шоумена давно пора поставить на место… Теперь команде из зверей всех мастей предстоит пойти по следам приключений и положить конец всякому свинству.
Крипер Кот 15 марта 2025, 08:12
Оценка
Имба
15 марта 2025, 08:12 Ответить
User 18 марта 2025, 13:14
Оценка
Вообще не для детей мульть. Не хорошие слова присутствуют
18 марта 2025, 13:14 Ответить
User 18 марта 2025, 17:47
Оценка
Повелись на афишу, создатели зтого мультика использовали образ слона и коалы из зверополиса, но хто совершенно другой мульт!
18 марта 2025, 17:47 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:51
в ответ на сообщение Крипер Кот от 15 марта 2025, 08:12
100% 😎
31 марта 2025, 22:51 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:51
в ответ на сообщение User от 18 марта 2025, 13:14
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 марта 2025, 22:51 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:52
в ответ на сообщение User от 18 марта 2025, 17:47
🙈
31 марта 2025, 22:52 Ответить
