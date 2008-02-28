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Друг невесты.
Друг невесты.
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Дата публикации: 28 февраля 2008
Друг невесты
– Романтическая комедия о парне, влюбленном в девушку, которая предлагает ему поучаствовать в ее свадьбе в качестве… подружки невесты. Герой соглашается, цепляясь за последнюю надежду.
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