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Москва никогда не спит. Трейлер
Москва никогда не спит. Трейлер
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Дата публикации: 3 августа 2015
Москва никогда не спит
– Во время празднования Дня города каждый из пяти героев должен сделать свой выбор. Связанные скрытыми узами, они представят яркий портрет мегаполиса. Под взрывы салюта раскроется безудержная энергия крупнейшего города Европы.
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Комментарии
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Елена
9 октября 2015, 16:48
Отвратительный фильм! Не тратьте на него время! Москва представляется городом алкоголиков и преступников, где нет никакого счастья, радости, нет духовности. Москвичи и Россияне давно не такие; может быть, в 90-х было что-то подобное.
9 октября 2015, 16:48
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Елена
9 октября 2015, 16:48
Сейчас нет таких убогих квартир, алкашей в каждой семье, тупой молодежи... Этот фильм - просто клевета на Россию! За город и за страну обидно.
9 октября 2015, 16:48
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Олег
9 октября 2015, 16:49
Очень сильный фильм. И не о Москве, а о человеческих душах. А более - о бездуховности. Игра всех актёров - на высоте!!!
P.S фильм не для любителей "прикольно" и юмора ниже пояса.
9 октября 2015, 16:49
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P.S фильм не для любителей "прикольно" и юмора ниже пояса.
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