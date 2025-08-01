Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Фантастическая четверка: Первые шаги - teaser
Киноафиша Трейлеры Фантастическая четверка: Первые шаги. Teaser

Фантастическая четверка: Первые шаги. Teaser

🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 февраля 2025
Фантастическая четверка: Первые шаги – Действие фильма разворачивается на фоне яркого, вдохновленного 1960-ми годами ретро-футуристического мира. Фильм представляет Первую Семью Marvel — Рида Ричардса/Мистера Фантастика, Сью Шторм/Невидимую Женщину, Джонни Шторма/Человека-Факела и Бена Гримма/Существо, которые сталкиваются с самым сложным испытанием в своей жизни. Им предстоит совмещать роли героев с силой семейных уз, чтобы защитить Землю от ненасытного космического бога Галактуса и его загадочного Вестника — Серебряного Сёрфера. И если план Галактуса поглотить всю планету и всех её жителей кажется недостаточно ужасающим, ситуация внезапно становится личной.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Anna Okhomush 1 августа 2025, 11:19
Оценка
Американская сказка, и не могу скащать, что в лучшей постановке. Игра героев как для детского спектакля. Не интересно
1 августа 2025, 11:19 Ответить
Елена Гвоздика 1 августа 2025, 17:52
Оценка
Мне кажется, что до конца не досмотрю , это просто мелодрама с плохой игрой и сюжетом , сижу скучаю , смотреть нечего ... Просто отс. той и бред.
1 августа 2025, 17:52 Ответить
gridneva2804 1 августа 2025, 18:03
Оценка
Мне кажется, что до конца не досмотрю , это просто мелодрама с плохой игрой и сюжетом , сижу скучаю , смотреть нечего ... Просто отс. той и бред.
1 августа 2025, 18:03 Ответить
Joe Black 1 августа 2025, 20:07
Оценка
Не оправдал ожиданий. Ребята лучше подождите цифровой релиз.
1 августа 2025, 20:07 Ответить
User 2 августа 2025, 21:44
Оценка
лучший
2 августа 2025, 21:44 Ответить
Weteran Mc 3 августа 2025, 05:06
Оценка
В отсутствии каких-либо интересных киноновинок, несмотря на жару и стоимость билета, сегодня отправился на премьеру голливудского блокбастера от студии #Marvel - «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». И не пожалел.

Перезапуск фильма повествует о той же команде супергероев, но с другими актёрами, защищающих Землю от старой и новой угрозы - Серебренного Серфера и теперь самого Галактуса, пожирателя планет. Он готов не трогать Землю, но в обмен хочет заполучить ребёнка, которого родили Сью и Рид.

Кино получилось масштабное, атмосферное, захватывающее и зрелищное, с шикарной графикой, спецэффектами и качественным саундтреком.
По сравнению с предыдущими фильмами той же франшизы, где было много ребячества, это кино получилось намного взрослее, драматичнее и напряженнее. Хотя нотки юмора тоже присутствуют.
И то, что фильм снят в ретро-футуристическом стиле, его ничуть не портит, а наоборот добавляет что-то новое и придаёт какой-то шарм.

Подводя итог, кино мне понравилось на все 100%. Реально не ожидал такого качественного перезапуска.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
3 августа 2025, 05:06 Ответить
тг feelmaa 4 августа 2025, 20:59
Оценка
t.me/feelmaa\
\"Фантастическая четвёрка: Первые шаги\" (2025, США) – кинокомикс М. Шекмана. В главных ролях: Д. Куинн, В. Кирби, П. Паскаль, Д. Гарнер идр.\
\
На Землю прилетает вестница, объявляющая, что планета будет поглощена некоторым властелином. Команда фантастик фор не согласна и собирается в путь-дорогу на переговоры.\
\
Ретрофутуризм свежего проекта Marvel покоряет с первых мгновений хронометража, который комфортно проносит по истории, сопровождая приятную картинку таким классическим, но местами миксованным с электроникой, музыкальным эпиком от Майкла Джаккино. Добротная история, не заставляющая зевать от скуки, потому что не скучно, отлично поддерживается честной актёрской игрой, в особенности доставляет удовольствие Д. Куинн своей необычной и неожиданной харизмой, позволяющей создавать правдоподобную химию между человеком факелом и всеми другими героями. Весь юмор в картине, а он, к слову, неплохой и без испанского стыда, держится партией именно персонажа Джозефа. Д. Гарнер в образе сексуального металлика – зловеща и загадочна, а главный антагонист вжимает в кресло своей мрачностью и монструзностью. Не разочаровался.
4 августа 2025, 20:59 Ответить
Разиль Туктамышов 4 августа 2025, 23:47
Оценка
Классный фильм. 🫱🏻‍🫲🏼Всем советую
4 августа 2025, 23:47 Ответить
User 5 августа 2025, 11:33
Оценка
ЛУШЧРЙ ФИЛЬМ, сделали все идеально
5 августа 2025, 11:33 Ответить
User 5 августа 2025, 13:23
Оценка
Достаточно скучный
5 августа 2025, 13:23 Ответить
Иосиф Вицин 5 августа 2025, 20:05
Оценка
Потраченного в пустую времени жаль, пятикратно переварено
5 августа 2025, 20:05 Ответить
Маргарита Носова 7 августа 2025, 11:41
То что Голливуд на зрелищности не одну собаку съел, всем давно известно. Но как ни крути - это детская тематика.
Хочу хорошее кино!!!!!!!!
7 августа 2025, 11:41 Ответить
Алексей Смирнов 8 августа 2025, 00:53
Оценка
бомба сходил вчера с кентом зашло очень😀
8 августа 2025, 00:53 Ответить
User 8 августа 2025, 15:47
Это абсалют синима, пришлось 2 раза в кино сходить 🙏
8 августа 2025, 15:47 Ответить
epkovalevskaya 11 августа 2025, 22:54
Оценка
Очень классный фильм. Всё понятно. Не затянуто. Интересно. Начиталась отзывов, думала не понравится, хотя вселенную Марвел люблю. Мне 48 лет. Сыну 16 лет. Нам обоим очень зашел этот фильм.
11 августа 2025, 22:54 Ответить
Rye Rihehxux 13 августа 2025, 14:55
Фильм определенно для детской аудитории
13 августа 2025, 14:55 Ответить
Comon 17 августа 2025, 00:50
Оценка
Супер-стилизация, офигенный перезапуск франшизы, с потрясающими актёрами, примочками и фишками. Сюжет конечно на троечку, ну так вспоминаем что это все таки Марвел, для Марвела снять такое кино - уже очень неплохо, продолжают исправляться
17 августа 2025, 00:50 Ответить
Рафаэль Файзуллин 26 августа 2025, 19:41
Оценка
Фильмец советую, если вам нравится героика то это самое то, Марвел идут на исправление
26 августа 2025, 19:41 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 10:58
в ответ на сообщение Anna Okhomush от 1 августа 2025, 11:19
Видимо, такова была задумка режиссёра 🙈
29 августа 2025, 10:58 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 10:59
в ответ на сообщение Weteran Mc от 3 августа 2025, 05:06
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 августа 2025, 10:59 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:01
в ответ на сообщение Елена Гвоздика от 1 августа 2025, 17:52
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
29 августа 2025, 11:01 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:01
в ответ на сообщение Joe Black от 1 августа 2025, 20:07
Дома хорошо, а в кинотеатре лучше ! 😁
29 августа 2025, 11:01 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:02
в ответ на сообщение тг feelmaa от 4 августа 2025, 20:59
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 августа 2025, 11:02 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:03
в ответ на сообщение Разиль Туктамышов от 4 августа 2025, 23:47
Большое спасибо за ваш совет!
29 августа 2025, 11:03 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:03
в ответ на сообщение User от 5 августа 2025, 11:33
Возвращение MARVEL началось?
29 августа 2025, 11:03 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:04
в ответ на сообщение Rye Rihehxux от 13 августа 2025, 14:55
А как иначе, это же супергероика 😁
29 августа 2025, 11:04 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:06
в ответ на сообщение Иосиф Вицин от 5 августа 2025, 20:05
Старались...
29 августа 2025, 11:06 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:07
в ответ на сообщение Маргарита Носова от 7 августа 2025, 11:41
Детское - не значит плохое 🙉
29 августа 2025, 11:07 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:07
в ответ на сообщение User от 8 августа 2025, 15:47
🙌
29 августа 2025, 11:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.4 Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика, 2025, США Билеты
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Шелби Оукс. Город-призрак - trailer 2 01:30
Шелби Оукс. Город-призрак  trailer 2
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Сводишь с ума - трейлер 01:56
Сводишь с ума  трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше