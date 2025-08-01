Фантастическая четверка: Первые шаги
– Действие фильма разворачивается на фоне яркого, вдохновленного 1960-ми годами ретро-футуристического мира. Фильм представляет Первую Семью Marvel — Рида Ричардса/Мистера Фантастика, Сью Шторм/Невидимую Женщину, Джонни Шторма/Человека-Факела и Бена Гримма/Существо, которые сталкиваются с самым сложным испытанием в своей жизни. Им предстоит совмещать роли героев с силой семейных уз, чтобы защитить Землю от ненасытного космического бога Галактуса и его загадочного Вестника — Серебряного Сёрфера. И если план Галактуса поглотить всю планету и всех её жителей кажется недостаточно ужасающим, ситуация внезапно становится личной.
Перезапуск фильма повествует о той же команде супергероев, но с другими актёрами, защищающих Землю от старой и новой угрозы - Серебренного Серфера и теперь самого Галактуса, пожирателя планет. Он готов не трогать Землю, но в обмен хочет заполучить ребёнка, которого родили Сью и Рид.
Кино получилось масштабное, атмосферное, захватывающее и зрелищное, с шикарной графикой, спецэффектами и качественным саундтреком.
По сравнению с предыдущими фильмами той же франшизы, где было много ребячества, это кино получилось намного взрослее, драматичнее и напряженнее. Хотя нотки юмора тоже присутствуют.
И то, что фильм снят в ретро-футуристическом стиле, его ничуть не портит, а наоборот добавляет что-то новое и придаёт какой-то шарм.
Подводя итог, кино мне понравилось на все 100%. Реально не ожидал такого качественного перезапуска.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
\"Фантастическая четвёрка: Первые шаги\" (2025, США) – кинокомикс М. Шекмана. В главных ролях: Д. Куинн, В. Кирби, П. Паскаль, Д. Гарнер идр.\
\
На Землю прилетает вестница, объявляющая, что планета будет поглощена некоторым властелином. Команда фантастик фор не согласна и собирается в путь-дорогу на переговоры.\
\
Ретрофутуризм свежего проекта Marvel покоряет с первых мгновений хронометража, который комфортно проносит по истории, сопровождая приятную картинку таким классическим, но местами миксованным с электроникой, музыкальным эпиком от Майкла Джаккино. Добротная история, не заставляющая зевать от скуки, потому что не скучно, отлично поддерживается честной актёрской игрой, в особенности доставляет удовольствие Д. Куинн своей необычной и неожиданной харизмой, позволяющей создавать правдоподобную химию между человеком факелом и всеми другими героями. Весь юмор в картине, а он, к слову, неплохой и без испанского стыда, держится партией именно персонажа Джозефа. Д. Гарнер в образе сексуального металлика – зловеща и загадочна, а главный антагонист вжимает в кресло своей мрачностью и монструзностью. Не разочаровался.
Хочу хорошее кино!!!!!!!!
