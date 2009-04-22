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Солист - фильм о фильме
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Солист. Фильм о фильме

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Дата публикации: 22 апреля 2009
Солист – Бездомный музыкант со Скид Роу из Лос-Анджелеса, больной шизофренией, мечтает сыграть в концертном зале Уолта Диснея.
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6.7 Солист
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