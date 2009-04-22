Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Солист. Фильм о фильме
Солист. Фильм о фильме
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 22 апреля 2009
Солист
– Бездомный музыкант со Скид Роу из Лос-Анджелеса, больной шизофренией, мечтает сыграть в концертном зале Уолта Диснея.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
трейлер
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.7
Солист
биография, драма, мюзикл, 2009, США / Великобритания / Франция
Онлайн
02:04
Воображаемый друг
trailer
02:23
Семейный призрак
трейлер
01:08
Литвяк
тизер
02:06
Беги
трейлер
01:30
Джульетта и Ромео
дополнительный трейлер
01:58
Рыжая Соня
дублированный трейлер
02:22
Девушка Миллера
trailer
02:01
Смурфики в кино
дублированный трейлер
01:02
Бэмби: Лесной кошмар
teaser
02:36
Авиатор
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail