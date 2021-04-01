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Киноафиша Сериалы Истории, которые мы носим Сезоны Сезон 1 Серия 5

Истории, которые мы носим 2021 5 серия 1 сезон

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Сообщество
Сезон 1 / Серия 1 1 апреля 2021
Потерять и найти
Сезон 1 / Серия 2 1 апреля 2021
Начинания
Сезон 1 / Серия 3 1 апреля 2021
Взросление
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2021
Униформа
Сезон 1 / Серия 5 1 апреля 2021
Удача
Сезон 1 / Серия 6 1 апреля 2021
Выживание
Сезон 1 / Серия 7 1 апреля 2021
Любовь
Сезон 1 / Серия 8 1 апреля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Истории, которые мы носим» создатели рассказывают о роли униформы в жизни людей. Так, регулировщица движения транспорта решает отказаться от ярлыков, а сотрудница правовой компании намерена гордо заявить о себе...

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