Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gold Diggers season 4 watch online

Gold Diggers season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Diggers Seasons Season 4

Содержанки 18+
Title Сезон 4. Перезагрузка
Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Gold Diggers" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Содержанки» действие разворачивается через три года после предыдущих событий. В Санкт-Петербурге проходит крупный международный бизнес-форум. В его рамках для особых гостей устраивают «Белую вечеринку», на которой случайно сталкиваются несколько давних знакомых. Но в их жизни многое изменилось. Карина теперь замужем за влиятельным восточным бизнесменом, Катя – жена Чистякова, что хорошо отражается на ее карьере. Мила, напротив, гордится своим долгожданным одиночеством. Появляется на вечеринке и Лена, которая преследует здесь свои личные цели. Но неожиданно одного из гостей убивают.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6 IMDb
Write review
"Gold Diggers" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1
Season 4 Episode 1
16 February 2023
Серия 2
Season 4 Episode 2
23 February 2023
Серия 3
Season 4 Episode 3
2 March 2023
Серия 4
Season 4 Episode 4
9 March 2023
Серия 5
Season 4 Episode 5
16 March 2023
Серия 6
Season 4 Episode 6
23 March 2023
Серия 7
Season 4 Episode 7
30 March 2023
Серия 8
Season 4 Episode 8
6 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more