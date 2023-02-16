В 4 сезоне сериала «Содержанки» действие разворачивается через три года после предыдущих событий. В Санкт-Петербурге проходит крупный международный бизнес-форум. В его рамках для особых гостей устраивают «Белую вечеринку», на которой случайно сталкиваются несколько давних знакомых. Но в их жизни многое изменилось. Карина теперь замужем за влиятельным восточным бизнесменом, Катя – жена Чистякова, что хорошо отражается на ее карьере. Мила, напротив, гордится своим долгожданным одиночеством. Появляется на вечеринке и Лена, которая преследует здесь свои личные цели. Но неожиданно одного из гостей убивают.