В 1 сезоне 1 серии сериала «Содержанки» следом за Дашей в Москву приезжает ее бывший муж с требованием вернуться домой. Кирилл просит свою богатую любовницу купить ему роль в каком-нибудь фильме, а Марина таинственно погибает в туалете ресторана.
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail