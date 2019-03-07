В 1 сезоне 1 серии сериала «Содержанки» следом за Дашей в Москву приезжает ее бывший муж с требованием вернуться домой. Кирилл просит свою богатую любовницу купить ему роль в каком-нибудь фильме, а Марина таинственно погибает в туалете ресторана.