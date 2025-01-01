Меню
Цитаты из сериала С прицепом

Bridgette Bird [Она разводит ноги за складом магазина] Давай. Дай мне это.
Kent [Они начинают заниматься сексом] О боже!
Bridgette Bird Ты это чувствуешь?
Kent Да, да! Ты такая чёртова сексуальная!
Bridgette Bird Ну, я нет. Почему бы не попробовать сзади?
Kent [Она наклоняется] Я не любительница задниц, так что...
Bridgette Bird Уф... ладно. Если хочешь кого-то довести до оргазма, нужно делать это самостоятельно.
Kent [Она садится сверху и начинает как сумасшедшая] Иисусе Христе, ты силён!
Bridgette Bird О, правда? Тебе это нравится? Я силен, как жеребец. О, да! Или как Клайдсдейл, как лошадь Budweiser! Понимаешь?
Kent Чёрт возьми, я знаю, это так чертовски сексуально!
Bridgette Bird Ты моя малолетняя шлюшка с маленьким тесным членом?
Kent Да, эта малолетняя шлюшка с маленьким тесным членом...
Bridgette Bird У тебя маленький тесный член? Маленький тесный член!
Kent [Она начинает душить его] Маленький тесный член, из-за которого ты кончишь...
Bridgette Bird Тогда кончи для меня, сука! Кончи для меня, сука!
Kent [Она энергично вставляет его палец себе в зад] Я кончу! Я собираюсь... О нет, в твою жопу?
Bridgette Bird [Он кончает] Подожди, ты только что кончила в меня?
Kent Я думал, ты хотела, чтобы я кончил внутри тебя... Разве я не должен был?
Bridgette Bird Я сказала - кончи для меня, а не внутри меня! Ты должен был сделать это в моём рту! Чёрт! Ладно, шоу закончено. Убирай это, убирай!
Kent [Она начинает бежать в магазин наполовину голая] Прости! Пожалуйста, заставь меня снова быть твоей маленькой шлюшкой!
Bridgette Bird Я просто Wish, чтобы у меня не было письки, за которую можно было бы хвататься.
Eliza Ну, может, тебе нужен как будто бы пояс верности. Как в «Робин Гуде: Men in Tights».
Bridgette Bird Я слишком часто писю.
Kent Здравствуйте. Чем могу помочь?
Bridgette Bird Да, скажи, как у тебя самые чёртовы красивые глаза, которые я когда-либо видела.
Kent [смеётся] Ого. Спасибо. Это, вероятно, от папы. У мамы голубые глаза, так что...
Bridgette Bird Тссс... Ты красивее, чем ты думаешь.
Kent О, я не очень...
Bridgette Bird [Бриджет вдруг касается декольте Кена] И я всегда хотела научиться, как это использовать... Кен.
Kent [Кен возбуждается] О... Это... Это моё имя.
Bridgette Bird Прекрасное имя.
Kent Спасибо. Оно дано при рождении... Мне дали его при рождении.
Bridgette Bird [Бриджет начинает его ласкать] Ты меня научишь? Хочешь провести со мной урок?
Kent В... В задней части магазина?
Bridgette Bird [Она кивает] Угу.
Kent Я мог бы... Эээ... Наверное, это сделать.
