Bridgette Bird
[Она разводит ноги за складом магазина] Давай. Дай мне это.
Kent
[Они начинают заниматься сексом] О боже!
Kent
Да, да! Ты такая чёртова сексуальная!
Kent
[Она наклоняется] Я не любительница задниц, так что...
Bridgette Bird
Уф... ладно. Если хочешь кого-то довести до оргазма, нужно делать это самостоятельно.
Kent
[Она садится сверху и начинает как сумасшедшая] Иисусе Христе, ты силён!
Bridgette Bird
О, правда? Тебе это нравится? Я силен, как жеребец. О, да! Или как Клайдсдейл, как лошадь Budweiser! Понимаешь?
Kent
Чёрт возьми, я знаю, это так чертовски сексуально!
Kent
Да, эта малолетняя шлюшка с маленьким тесным членом...
Kent
[Она начинает душить его] Маленький тесный член, из-за которого ты кончишь...
Kent
[Она энергично вставляет его палец себе в зад] Я кончу! Я собираюсь... О нет, в твою жопу?
Kent
Я думал, ты хотела, чтобы я кончил внутри тебя... Разве я не должен был?
Bridgette Bird
Я сказала - кончи для меня, а не внутри меня! Ты должен был сделать это в моём рту! Чёрт! Ладно, шоу закончено. Убирай это, убирай!
Kent
[Она начинает бежать в магазин наполовину голая] Прости! Пожалуйста, заставь меня снова быть твоей маленькой шлюшкой!