В центре событий оказываются два ангела, несущих смерть. Это молодые девушки, которые являются полными противоположностями. Однако есть то, что незримой нитью связывает их между собой: обе несут смерть. Кирика ничего не помнит о том, как жила раньше, но уверена, что ее прошлое таит в себе немало пугающих секретов. Все, что она умеет, — это убивать. Мирей является успешным профессиональным наемником. Между девушками устанавливается странная связь, они являются одновременно и близкими друзьями, и злейшими врагами...