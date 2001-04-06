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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Нуар

Нуар (2001 - 2001)

Noir 18+
Год выпуска 2001
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются два ангела, несущих смерть. Это молодые девушки, которые являются полными противоположностями. Однако есть то, что незримой нитью связывает их между собой: обе несут смерть. Кирика ничего не помнит о том, как жила раньше, но уверена, что ее прошлое таит в себе немало пугающих секретов. Все, что она умеет, — это убивать. Мирей является успешным профессиональным наемником. Между девушками устанавливается странная связь, они являются одновременно и близкими друзьями, и злейшими врагами...

В ролях
В ролях
Ая Хисакава
Monica Rial
Хоко Кувасима
Котоно Мицуиси
Шелли Карлин-Блэк
Джейсон Дуглас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нуар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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