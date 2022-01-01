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Киноафиша Сериалы Детективное агенство "Лунный свет" Сезоны
Детективное агенство "Лунный свет" (1985 - 1989), список сезонов Moonlighting 16+
Год выпуска 1985
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Детективное агенство "Лунный свет"»
Детективное агенство Сезон 1 / Season 1
1985, 7 эпизодов
 
Детективное агенство Сезон 2 / Season 2
1985, 18 эпизодов
 
Детективное агенство Сезон 3 / Season 3
1986, 15 эпизодов
 
Детективное агенство Сезон 4 / Season 4
1987, 14 эпизодов
 
Детективное агенство Сезон 5 / Season 5
1988, 13 эпизодов
 
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