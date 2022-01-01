Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Детективное агенство "Лунный свет"
Сезоны
Детективное агенство "Лунный свет" (1985 - 1989), список сезонов
Moonlighting
16+
Год выпуска
1985
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
Список сезонов сериала «Детективное агенство "Лунный свет"»
Сезон 1 / Season 1
1985,
7 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1985,
18 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1986,
15 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
1987,
14 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
1988,
13 эпизодов
Related video
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира