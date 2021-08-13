Во 2 сезоне 1 серии сериала «Современная любовь» главная героиня — молодая вдова, которая никак не может решить, стоит ли ей продавать старую подержанную машину своего покойного супруга. К сожалению, это авто — единственное, что напоминает о нем.
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