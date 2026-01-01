Оповещения от Киноафиши
«Прыгуны»
1
Киноафиша
Сериалы
Агент Картер
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Агент Картер
Места съёмок
Основные места съемок сериала Агент Картер
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Студия
Студия Уолта Диснея, ул. Южная Буэна-Виста, 500, Бербанк, Калифорния, США
Уличные сцены
Студия Warner Bros., 4000 Уорнер-бульвар, Бербанк, Калифорния, США
