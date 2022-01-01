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Актеры сериала «Кейс»
Вся информация о сериале
Александра Булычёва
Aleksandra Bulycheva
Ирина Лещинская, стюардесса, мать Гриши
Анна Кузина
Ирина Мельник
Елизавета Викторовна Романенко, мать Алины, дочь магната
Дарья Легейда
Алина Сахно, педиатр, 2-я жена Антона
Константин Октябрьский
Антон Сахно, муж Алины, экс-муж Ирины, отец Гриши
Елена Хохлаткина
Катерина Егорова, мать Михаила, сестра Семёна
Александр Заднепровский
Виктор Львович Романенко, мебельный магнат
Дмитрий Сова
Михаил Юрьевич Егоров, отец Вики, программист
Олег Мамыкин
Семён Егоров, дядя Михаила, брат Катерины, уголовник
Евгения Мякенькая
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