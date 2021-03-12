В 1 сезоне 1 серии сериала «Идеалистка» София Ковалева защитила докторскую. Она занималась любимой работой и имела хорошую семью. Однако в один момент вся ее жизнь изменилась. София потеряла работу, после чего выяснила, что супруг неверен ей.
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