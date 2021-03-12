В 1 сезоне сериала «Идеалистка» София Ковалева защитила докторскую работу. Она вышла замуж и нашла отличную работу. Однако в одночасье ее жизнь резко изменилась – она лишилась любимой работы, а супруг бросил ее с ребенком и ушел к другой женщине. Для Софии наступили нелегкие дни. Именно в это время героиня повстречалась с Максимом – человеком, которого она знала еще в школьные времена. Ковалева учила его математике, и предмет этот давался Максиму тяжело. Даже став состоятельным бизнесменом, Макс не забыл старые обиды.