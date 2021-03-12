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Идеалистка 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Идеалистка
Киноафиша Сериалы Идеалистка Сезоны Сезон 1

Идеалистка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеалистка»

В 1 сезоне сериала «Идеалистка» София Ковалева защитила докторскую работу. Она вышла замуж и нашла отличную работу. Однако в одночасье ее жизнь резко изменилась – она лишилась любимой работы, а супруг бросил ее с ребенком и ушел к другой женщине. Для Софии наступили нелегкие дни. Именно в это время героиня повстречалась с Максимом – человеком, которого она знала еще в школьные времена. Ковалева учила его математике, и предмет этот давался Максиму тяжело. Даже став состоятельным бизнесменом, Макс не забыл старые обиды.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Идеалистка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2021
График выхода всех сериалов
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