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Киноафиша Сериалы Радиоволна Сезоны Сезон 1 Серия 8

Радиоволна 2016 - 2017 8 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 5 октября 2016
Сигнал и шум
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2016
Близкая далекая проблема
Сезон 1 / Серия 3 19 октября 2016
Сильное кровотечение
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2016
7.3
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2016
Отклонение
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2016
Пауза, пауза, пауза
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2016
Помеха
Сезон 1 / Серия 8 30 ноября 2016
Серая линия
Сезон 1 / Серия 9 7 декабря 2016
Эффект Эдисона
Сезон 1 / Серия 10 4 января 2017
Негативная копия
Сезон 1 / Серия 11 11 января 2017
Гармоника
Сезон 1 / Серия 12 18 января 2017
Сигнальный поцелуй
Сезон 1 / Серия 13 25 января 2017
Эпилог
Сезон 1 / Серия 14 14 мая 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Радиоволна» обнаруживается тело Лариссы Эботт, которая предположительно была первой жертвой маньяка. Бывший преступник Винсент рассказывает Рэйми о некой Мэган — подруге убитой, знавшей ее страшную тайну.

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