Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца

Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы

Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил

Готовимся заранее: лучшие новогодние фильмы на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10

Зря прокачивался, Сон Джин-у: в Японии выбрали 10 лучших аниме-персонажей – да начнется ад в комментариях

Авиакатастрофа и резня на краю света: Apple TV выпустил роскошную замену «Настоящему детективу» – серий всего 7, но пробирает как от 20

«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)

«Нам пришлось»: Netflix и Sony объявили о планах на вторую часть «Кейпоп-охотниц» — и у нас есть хорошая новость и плохая