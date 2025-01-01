Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 38 обезьян Цитаты

Цитаты из сериала 38 обезьян

Коттеджный житель Я никогда не делал этого раньше, я страшно волнуюсь.
Раста Мужик Это легко, на самом деле. Ты просто подходишь туда и пи#ишь в писсуар...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ivan Dobsky Я никогда этого не делал! Я только сказал, что сделал, чтобы они не дали мне ещё одну клизму с жальфрези!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генерал-педофайнд Согласно английскому законодательству, ты невиновен, пока тебя не заподозрят в виновности!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иван Добский [видит Нельсона Манделу] Ооооо, мистер Драммонд! Помогите! Это Нельсон Бонжела! Самый страшный террорист во всей Южной Африке!
Мистер Драммонд Иван, возможно, будет проще, если ты просто изменишь все свои стереотипы 1970-х.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генерал Педофайнд Ты что, не уговорил мистера Уиппи, чтобы он дал твоей дочери 69?
Человек на пляже Нет, 99.
Генерал Педофайнд Ну, это КАК 69, только на 30 хуже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Педофиндер Генерал Силой, данной мне сентиментальными документальными фильмами ITV, представленными Мартином Баширом, я теперь объявляю вас... п#дофилом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генеральный Педофайдер Все геи — педофилы. Это написано на камне. На стене за автобусной остановкой, где я это написал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ivan Dobsky Я этого не делал! Я только сказал, что сделал, чтобы они вынули крысу из моего ануса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ivan Dobsky О, Карпентеры! Они мои любимые! Бьюсь об заклад, Карен уже старая и толстая!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пацан 1 Эссекс!
Пацан 2 Лондон!
Пацан 1 ЭСЭСССЕКС!
Пацан 2 ЛООООНДОООН!
Пацан 1 ЕЕЕЕЭССССССЕЕЕЕЕКС!!!
Пацан 2 ЛООООООНДОООООН!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Французский режиссёр Это универсальная история: когда дама наклоняется, можно почти увидеть её грудь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иван Добский [Гэри Нюмэн] Нет! Это слишком футуристично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джихадист Давай, ты же ржёшь, дурачок Родни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Singer О, как хорошо быть в Англии в воскресенье. Мрачная Англия в воскресенье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пэдофайндэр Генерал В исследовательских целях.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полицейский Цель этого расследования остается прежней: Может кто-нибудь сказать мне имя и адрес какого-нибудь местного психа?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Саймон Гринолл
Simon Greenall
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше