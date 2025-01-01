Меню
Сериалы
38 обезьян
Цитаты
Цитаты из сериала 38 обезьян
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Коттеджный житель
Я никогда не делал этого раньше, я страшно волнуюсь.
Раста Мужик
Это легко, на самом деле. Ты просто подходишь туда и пи#ишь в писсуар...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ivan Dobsky
Я никогда этого не делал! Я только сказал, что сделал, чтобы они не дали мне ещё одну клизму с жальфрези!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генерал-педофайнд
Согласно английскому законодательству, ты невиновен, пока тебя не заподозрят в виновности!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иван Добский
[видит Нельсона Манделу] Ооооо, мистер Драммонд! Помогите! Это Нельсон Бонжела! Самый страшный террорист во всей Южной Африке!
Мистер Драммонд
Иван, возможно, будет проще, если ты просто изменишь все свои стереотипы 1970-х.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генерал Педофайнд
Ты что, не уговорил мистера Уиппи, чтобы он дал твоей дочери 69?
Человек на пляже
Нет, 99.
Генерал Педофайнд
Ну, это КАК 69, только на 30 хуже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Педофиндер Генерал
Силой, данной мне сентиментальными документальными фильмами ITV, представленными Мартином Баширом, я теперь объявляю вас... п#дофилом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генеральный Педофайдер
Все геи — педофилы. Это написано на камне. На стене за автобусной остановкой, где я это написал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ivan Dobsky
Я этого не делал! Я только сказал, что сделал, чтобы они вынули крысу из моего ануса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ivan Dobsky
О, Карпентеры! Они мои любимые! Бьюсь об заклад, Карен уже старая и толстая!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пацан 1
Эссекс!
Пацан 2
Лондон!
Пацан 1
ЭСЭСССЕКС!
Пацан 2
ЛООООНДОООН!
Пацан 1
ЕЕЕЕЭССССССЕЕЕЕЕКС!!!
Пацан 2
ЛООООООНДОООООН!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Французский режиссёр
Это универсальная история: когда дама наклоняется, можно почти увидеть её грудь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иван Добский
[Гэри Нюмэн] Нет! Это слишком футуристично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джихадист
Давай, ты же ржёшь, дурачок Родни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Singer
О, как хорошо быть в Англии в воскресенье. Мрачная Англия в воскресенье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пэдофайндэр Генерал
В исследовательских целях.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полицейский
Цель этого расследования остается прежней: Может кто-нибудь сказать мне имя и адрес какого-нибудь местного психа?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Саймон Гринолл
Simon Greenall
