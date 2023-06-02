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Постер сериала Свидание с будущим
Постер сериала Свидание с будущим
Постер сериала Свидание с будущим
Постер сериала Свидание с будущим
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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4 постера
Киноафиша Сериалы Свидание с будущим

Свидание с будущим (2023 - 2023)

Zhao Liang Ni 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Tencent Video
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

В первый раз они столкнулись во время спасательной операции. Во время землетрясения Сюй Лай оказалась в западне, но сотрудник пожарной службы по имени Цзинь Ши Чуанем пришел к ней на помощь вместе со своим псом. С тех пор прошли долгие десять лет, и за это время многое изменилось. В настоящее время пожарный Цзинь Ши Хуан и Сюй Лай являются партнерами. Когда была создана поисково-спасательная команда собак, Сюй Лай начала помогать своему спасителю благодаря своей международной квалификации дрессировщицы.

В ролях
В ролях
Уильям Чань
Чжан Жонань
Ци Ша
Жэнь Хао
Ло Цююнь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Свидание с будущим - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 36 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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