В первый раз они столкнулись во время спасательной операции. Во время землетрясения Сюй Лай оказалась в западне, но сотрудник пожарной службы по имени Цзинь Ши Чуанем пришел к ней на помощь вместе со своим псом. С тех пор прошли долгие десять лет, и за это время многое изменилось. В настоящее время пожарный Цзинь Ши Хуан и Сюй Лай являются партнерами. Когда была создана поисково-спасательная команда собак, Сюй Лай начала помогать своему спасителю благодаря своей международной квалификации дрессировщицы.