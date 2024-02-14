В центре событий оказывается успешная предпринимательница Анастасия. В свои сорок лет она преуспела в профессиональной деятельности, но устала от одиночества. Лучшая подруга убеждена, что ей следует ковать счастье самой. Решив воспользоваться этим советом, Настя принимает предложение от своего молодого коллеги. Виталик кажется ей весьма привлекательным молодым человеком, который готов активно участвовать в жизни Насти. Женщина убеждена, что любовь появится со временем, но все оказывается не так просто.