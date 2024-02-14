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Постер сериала Другой мужчина
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Киноафиша Сериалы Другой мужчина

Другой мужчина (2024 - 2024)

Drugoj muzhchina 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается успешная предпринимательница Анастасия. В свои сорок лет она преуспела в профессиональной деятельности, но устала от одиночества. Лучшая подруга убеждена, что ей следует ковать счастье самой. Решив воспользоваться этим советом, Настя принимает предложение от своего молодого коллеги. Виталик кажется ей весьма привлекательным молодым человеком, который готов активно участвовать в жизни Насти. Женщина убеждена, что любовь появится со временем, но все оказывается не так просто.

В ролях
В ролях
Андрей Козлов
Анастасия Денисова
Антон Никушин
Антон Никушин
Ольга Боровских
Евгений Токарев
Карина Шишлянникова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Другой мужчина - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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