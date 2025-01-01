Меню
Агент паранойи
Цитаты
Цитаты из сериала Агент паранойи
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Keiichi Ikari
Весь мир сейчас на грани конца, и всё из-за чёртового щенка!
Лил' Слаггер
Я дома.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл МакКоннохи
Michael McConnohie
