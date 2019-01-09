Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Скотобойня
1 постер
Киноафиша Сериалы Скотобойня

Скотобойня (2019 - …)

Matadero 18+
Год выпуска 2019
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал Antena 3
Продолжительность сериала 11 часов 40 минут

О чем сериал

В глухой дыре между Галисией и Португалией живёт хозяин бойни Франсиско. Чтобы увеличить прибыль, Франсиско закупает дешёвых сомнительных свиней в Португалии. Это страшно обижает местных свиноводов, выращивающих призовых хряков. Небесполезный факт: в Португалии свиней используют для наркотрафика, перевозят в их животах кокаин. В какой-то момент 5 килограммовых пачек кокаина пропадают. В тихий и невинный городок приезжают два ангела смерти — злобных и неразговорчивых северянина, которым проще убить, чем объясниться.

В ролях
В ролях
Пепе Вийела
Мигель де Лира
Хосе Анхель Эхидо
Хосе Анхель Эхидо
Кармен Руис
Пеп Амброс
Пеп Амброс
Хинес Гарсия Мильян
Хинес Гарсия Мильян
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Европейские сериалы Европейские сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Скотобойня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше