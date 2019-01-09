В глухой дыре между Галисией и Португалией живёт хозяин бойни Франсиско. Чтобы увеличить прибыль, Франсиско закупает дешёвых сомнительных свиней в Португалии. Это страшно обижает местных свиноводов, выращивающих призовых хряков. Небесполезный факт: в Португалии свиней используют для наркотрафика, перевозят в их животах кокаин. В какой-то момент 5 килограммовых пачек кокаина пропадают. В тихий и невинный городок приезжают два ангела смерти — злобных и неразговорчивых северянина, которым проще убить, чем объясниться.