Молодежка. Новая смена
До «Новой смены» дожили не все: что стало с актерами, сыгравшими родителей хоккеистов из «Молодежки»
Одни продолжили карьеру в кино, а у других жизнь внезапно оборвалась.
Написать
23 января 2025 10:52
Нравятся Самсоновы из «Молодежка. Новая смена»? Вот где еще играли близнецы
У них есть и совместные, и самостоятельные проекты.
Написать
11 января 2025 22:34
Нестеренко из «Молодежка. Новая смена» о пикантных сценах в кино: о чем приходится договариваться и какие неловкости происходят
Артисту пришлось работать в стриптиз-клубе, чтобы вжиться в роль.
Написать
14 декабря 2024 11:50
Выбраны топ-5 сериалов всех времен и народов: «Игре престолов» и «Во все тяжкие» противостоит новинка СТС
Российский многосерийник оценили на очень высокий бал.
9 комментариев
13 декабря 2024 21:38
«Люди думали, что я действительно работаю в стриптизе»: Андрей Нестеренко — о «Молодежке: Новая смена», любимом хоккеисте и грузе ответственности
Актер откровенно рассказал о съемках, командной работе и забавных эпизодах, которые остались за кадром.
Написать
12 декабря 2024 10:23
По следам «Молодежка: Новая смена»: вот где снимали культовые сцены сериала о хоккеистах
Интерес к проекту есть как у новичков, так и тех, кто следил за Кисляком и Макеевым 11 лет назад.
Написать
24 ноября 2024 19:29
«Смотрел краем глаза»: мастер спорта СССР рассказал, что думает про «Молодежку» и «Легенду №17»
Хоккеист Василий Каменев поделился с «Киноафишей» честным мнением о проектах.
Написать
23 ноября 2024 11:21
Во сколько выходят серии «Молодежка. Новая смена»: составили график — теперь не пропустите свежий эпизод
В день показывают по два эпизода, а время показа варьируется.
1 комментарий
16 ноября 2024 11:21
Однокурсницы прозвали Брэдом Питтом: Канопка оказался таким же ловеласом, как и его Кисляк из «Молодежки»
Не скрывает, что наслаждается своим ходом и серьезных отношений избегает.
1 комментарий
11 ноября 2024 16:00
Кисляк спился, а Макеева «похоронили»: что произойдет в первых сериях «Молодежка. Новая смена»
Проект о хоккеистах получил второе дыхание спустя долгие годы.
Написать
7 ноября 2024 12:48
Кто из актеров появится в сериале «Молодежка: Новая смена»: собрали ключевые имена в одном месте
Многим уже не терпится посмотреть на Кисляка в качестве тренера.
Написать
1 ноября 2024 07:00
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
