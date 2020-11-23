Меню
Профессионалы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Профессионалы
Киноафиша Сериалы Профессионалы Сезоны Сезон 1
Professionals 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

5.5
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Профессионалы»

Сезон 1
Охота на бекаса Snipe Hunt
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2020
Путаница Entanglements
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2020
Ножи друзей The Knives of Friends
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2020
Векторы Vectors
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2020
Процесс ликвидации Process of Elimination
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2020
Горячая точка Hot Zone
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2020
Охотник The Hunted
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2020
Аламо The Alamo
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2020
Подделка Deep Fake
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2020
Лебединая песня Swan Song
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2020
