Профессионалы 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Professionals
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 ноября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
10
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
5.5
Оцените
11
голосов
5.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Профессионалы»
Сезон 1
Охота на бекаса
Snipe Hunt
Сезон 1
Серия 1
23 ноября 2020
Путаница
Entanglements
Сезон 1
Серия 2
23 ноября 2020
Ножи друзей
The Knives of Friends
Сезон 1
Серия 3
30 ноября 2020
Векторы
Vectors
Сезон 1
Серия 4
30 ноября 2020
Процесс ликвидации
Process of Elimination
Сезон 1
Серия 5
7 декабря 2020
Горячая точка
Hot Zone
Сезон 1
Серия 6
7 декабря 2020
Охотник
The Hunted
Сезон 1
Серия 7
14 декабря 2020
Аламо
The Alamo
Сезон 1
Серия 8
14 декабря 2020
Подделка
Deep Fake
Сезон 1
Серия 9
21 декабря 2020
Лебединая песня
Swan Song
Сезон 1
Серия 10
21 декабря 2020
