Professionals season 1 watch online

Professionals season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Professionals Seasons Season 1
Professionals 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 0 minute

Series rating

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb

"Professionals " season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Snipe Hunt
Season 1 Episode 1
23 November 2020
Entanglements
Season 1 Episode 2
23 November 2020
The Knives of Friends
Season 1 Episode 3
30 November 2020
Vectors
Season 1 Episode 4
30 November 2020
Process of Elimination
Season 1 Episode 5
7 December 2020
Hot Zone
Season 1 Episode 6
7 December 2020
The Hunted
Season 1 Episode 7
14 December 2020
The Alamo
Season 1 Episode 8
14 December 2020
Deep Fake
Season 1 Episode 9
21 December 2020
Swan Song
Season 1 Episode 10
21 December 2020
