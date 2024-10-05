Отзывы о сериале «Комбинация»

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Алексей Аб
5 октября 2024, 21:46
Оценка
Без придурошного Калогривого было бы лучше
5 октября 2024, 21:46
0
2
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Анастасия Пулатова
20 октября 2024, 11:22
Оценка
Добрый день!
Я не согласна с вами, Никита Кологривый замечательно сыграл Александра Шишинина. Он очень точно передал эмоции и переживания своего персонажа. Никита окончил мастерскую Хомского и Голомазова в ГИТИСе.
Его дебют в кино состоялся в 2017 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме Кирилла Плетнёва «Жги!». Я считаю, что на такую роль не взяли бы неподходящего актёра.😄
20 октября 2024, 11:22
2
0
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Анастасия Пулатова
20 октября 2024, 11:23
Оценка
Сериал супер 👍, не даёт скучать на моментах 🫶
20 октября 2024, 11:23
2
0
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Киноафиша.инфо
20 октября 2024, 19:13
в ответ на сообщение
Анастасия Пулатова от 20 октября 2024, 11:23
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
20 октября 2024, 19:13
1
0
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Анна Запускалова
22 октября 2024, 15:02
Оценка
Всем доброго времени суток! С нетерпением жду четверга, так как выходит финальная серия данного сериала. Мне очень понравился сериал, замечательная задумка! Благодаря этому сериалу я многое узнала об этой группе, как она создавалась, всё это очень интересно. Я рождена в другое время, я из другого поколения, поэтому для меня вдвойне интересно посмотреть сериал о создании музыкальной группы В ТО ВРЕМЯ. На самом деле в последнее время чаще стали выходить сериалы, обращенные к прошлому, мне очень нравится такой формат. Ставлю пять звёзд, они заслуженные!
22 октября 2024, 15:02
2
0
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Я не согласна с вами, Никита Кологривый замечательно сыграл Александра Шишинина. Он очень точно передал эмоции и переживания своего персонажа. Никита окончил мастерскую Хомского и Голомазова в ГИТИСе.
Его дебют в кино состоялся в 2017 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме Кирилла Плетнёва «Жги!». Я считаю, что на такую роль не взяли бы неподходящего актёра.😄
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