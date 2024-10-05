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Отзывы о сериале «Комбинация»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Алексей Аб 5 октября 2024, 21:46
Оценка
Без придурошного Калогривого было бы лучше
5 октября 2024, 21:46 Ответить
Анастасия Пулатова 20 октября 2024, 11:22
Оценка
Добрый день!

Я не согласна с вами, Никита Кологривый замечательно сыграл Александра Шишинина. Он очень точно передал эмоции и переживания своего персонажа. Никита окончил мастерскую Хомского и Голомазова в ГИТИСе.

Его дебют в кино состоялся в 2017 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме Кирилла Плетнёва «Жги!». Я считаю, что на такую роль не взяли бы неподходящего актёра.😄
20 октября 2024, 11:22 Ответить
Анастасия Пулатова 20 октября 2024, 11:23
Оценка
Сериал супер 👍, не даёт скучать на моментах 🫶
20 октября 2024, 11:23 Ответить
Киноафиша.инфо 20 октября 2024, 19:13
в ответ на сообщение Анастасия Пулатова от 20 октября 2024, 11:23
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
20 октября 2024, 19:13 Ответить
Анна Запускалова 22 октября 2024, 15:02
Оценка
Всем доброго времени суток! С нетерпением жду четверга, так как выходит финальная серия данного сериала. Мне очень понравился сериал, замечательная задумка! Благодаря этому сериалу я многое узнала об этой группе, как она создавалась, всё это очень интересно. Я рождена в другое время, я из другого поколения, поэтому для меня вдвойне интересно посмотреть сериал о создании музыкальной группы В ТО ВРЕМЯ. На самом деле в последнее время чаще стали выходить сериалы, обращенные к прошлому, мне очень нравится такой формат. Ставлю пять звёзд, они заслуженные!
22 октября 2024, 15:02 Ответить
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