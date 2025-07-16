Меню
Комбинация
Новости
Новости о сериале «Комбинация»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века
В честь выхода в онлайн-кинотеатре START «Путешествия на солнце и обратно» вспоминаем несколько самых ярких вышедших и грядущих многосерийных проектов о том, как страна погружалась в лихие 90-е.
Написать
16 июля 2025 15:00
Вот это по-нашему: гид по лучшим российским фильмам и сериалам 2024 года
2024 год выдался для российского кино удачным. В нем были и высокобюджетные блокбастеры, и тихие драмы, покорившие зрителей своей искренностью, и остросоциальные проекты, и напряженные психологические триллеры. Вспоминаем 8 лучших российских фильмов и сериалов 2024 года.
Написать
13 декабря 2024 14:51
Никита Кологривый продюсирует женскую поп-группу в трейлере сериала «Комбинация»
В трейлере передана атмосфера 1980 и 1990-х годов.
Написать
5 августа 2024 15:15
