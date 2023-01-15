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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Особняк милф
Особняк милф (2023 - …)
MILF Manor
18+
телешоу
Год выпуска
2023
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
TLC
Продолжительность телешоу
21 час 0 минут
О чем телешоу
Восемь женщин приезжают в особняк, где им предстоит строить отношения с сыновьями друг друга.
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В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
3.7
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023,
9 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2024,
12 эпизодов
Отзывы о телешоу
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