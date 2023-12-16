Нина Портнова (Светлана Смирнова-Марцинкевич) живет в небольшом поселке, работает на молочном комбинате и руководит танцевальным ансамблем "Кружева". И только с личной жизнью ей не везет. О женщинах в ее роду ходят зловещие слухи: будто они черные вдовы, заговоренные на одиночество. Иначе как объяснить, что три поколения женщин похоронили своих мужей и оставались одинокими до конца своих дней? Вот и Нина к своим тридцати годам потеряла уже двух мужей и уверена, что больше никогда не сможет полюбить так, как любила своего второго мужа Владимира (Александр Ильин). За ней давно ухаживает брат Владимира – Михаил (Никита Абдулов), но Нина всегда отвечает отказом. Все меняется, когда в поселок приезжают строители во главе с бригадиром Виктором (Вахтанг Беридзе). Нина и Виктор влюбляются друг в друга, но их счастье грозят разрушить соперники и злосчастный заговор. Решится ли героиня снова выйти замуж, зная, какая участь может постигнуть Виктора?