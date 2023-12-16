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Постер сериала Заговор на одиночество
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Киноафиша Сериалы Заговор на одиночество

Заговор на одиночество (2023 - 2023)

Zagovor na odinochestvo 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Нина Портнова (Светлана Смирнова-Марцинкевич) живет в небольшом поселке, работает на молочном комбинате и руководит танцевальным ансамблем "Кружева". И только с личной жизнью ей не везет. О женщинах в ее роду ходят зловещие слухи: будто они черные вдовы, заговоренные на одиночество. Иначе как объяснить, что три поколения женщин похоронили своих мужей и оставались одинокими до конца своих дней? Вот и Нина к своим тридцати годам потеряла уже двух мужей и уверена, что больше никогда не сможет полюбить так, как любила своего второго мужа Владимира (Александр Ильин). За ней давно ухаживает брат Владимира – Михаил (Никита Абдулов), но Нина всегда отвечает отказом. Все меняется, когда в поселок приезжают строители во главе с бригадиром Виктором (Вахтанг Беридзе). Нина и Виктор влюбляются друг в друга, но их счастье грозят разрушить соперники и злосчастный заговор. Решится ли героиня снова выйти замуж, зная, какая участь может постигнуть Виктора?

В ролях
В ролях
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Петр Кислов
Петр Кислов
Никита Абдулов
Никита Абдулов
Глафира Козулина
Глафира Козулина
Таисия Казакова
Вахтанг Беридзе
Вахтанг Беридзе
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Заговор на одиночество - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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