Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Овчарка
Статьи
Статьи о сериале «Овчарка»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Овчарка»
Вся информация о сериале
«Теперь уже навсегда, Дима»: Подкаминская заговорила о любви с первого взгляда
Новый проект перевернул жизнь комедийной актрисы.
Написать
21 ноября 2024 07:00
Злющая Подкаминская и закос под «Ищейку»: зрители посмотрели «Овчарку», чтобы дать свой честный вердикт
Рассказываем, кому сериал понравится и почему не стоит ждать, что он будет похож на «Пса» или «Мухтара».
4 комментария
11 ноября 2024 17:17
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667