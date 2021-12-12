Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Посланники
Киноафиша Сериалы Посланники Сезоны Сезон 1

Los Enviados
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
Список серий сериала Посланники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ходите с широко открытыми глазами Caminen con los ojos bien abiertos
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2021
Дьявол опустил свой хвост El diablo apoyó la cola
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2021
Молодость Христа Juventud de Cristo
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2021
Не кричи No grites
Сезон 1 Серия 4
19 декабря 2021
Сошествие в ад Descenso al infierno
Сезон 1 Серия 5
26 декабря 2021
Путешествие Салинаса El viaje de Salinas
Сезон 1 Серия 6
2 января 2022
Меня зовут Легион Mi nombre es Legión
Сезон 1 Серия 7
9 января 2022
Избавь нас от зла Líbranos del mal
Сезон 1 Серия 8
16 января 2022
График выхода всех сериалов
Related video
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше