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Постер сериала Корабли-гиганты
Постер сериала Корабли-гиганты
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Корабли-гиганты

Корабли-гиганты (2019 - 2019)

Monster Ships 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Science
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты

О чем сериал

Британский документальный проект о крупнейших в мире кораблях, которые бороздят воды Мирового океана и помогают доставлять бесценные грузы, обеспечивать сообщение среди льдов, бурить нефтяные скважины, защищать границы государства и, конечно же, ловить рыбу. Некоторые суда настолько огромны, что на них постоянно живут более 1000 человек, у которых есть собственные магазины, кинотеатры и теннисные корты. А другие сами способны генерировать энергию и быть фактически «вечными двигателями» для самих себя.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Корабли-гиганты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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