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Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Постер сериала Загадки планеты Земля
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
9 постеров
Киноафиша Сериалы Загадки планеты Земля

Загадки планеты Земля (2015 - …)

What on Earth? 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Science
Продолжительность сериала 101 час 56 минут

О чем сериал

Уникальный американский документальный сериал, дающий возможность побывать в самых невероятных уголках земного шара, чтобы исследовать их мифы и легенды. Создатели фильма смогли собрать кадры с четырех тысяч спутников орбиты Земли, чтобы познакомить зрителя с удивительными местами и сооружениями. На протяжении девяти сезонов вы сможете увидеть все самое необычное: от кровавого озера возле Багдада до ворот викингов, от замков в болотах Луизианы до затерянного города зомби в американской глубинке. Куда вы предпочтете отправиться сегодня?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Загадки планеты Земля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 20 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 20 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 10 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 9 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 11 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2020, 9 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2021, 10 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2021, 11 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2022, 10 эпизодов
 
Загадки планеты Земля - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2023, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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