Уникальный американский документальный сериал, дающий возможность побывать в самых невероятных уголках земного шара, чтобы исследовать их мифы и легенды. Создатели фильма смогли собрать кадры с четырех тысяч спутников орбиты Земли, чтобы познакомить зрителя с удивительными местами и сооружениями. На протяжении девяти сезонов вы сможете увидеть все самое необычное: от кровавого озера возле Багдада до ворот викингов, от замков в болотах Луизианы до затерянного города зомби в американской глубинке. Куда вы предпочтете отправиться сегодня?