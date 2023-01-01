Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных

Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить

Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным

Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит

Натуральная панихида: самая странная детская игра родом из СССР

Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб

Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца

Для Новосельцева не помеха: не поверите, сколько лет было Мымре из «Служебного романа»

Легендарный хит Магомаева люди могли и не услышать: его запретили по одной нелепой причине

Ильф и Петров придумали ругательство, которое пропустила цензура: стало актуальнее с годами

Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись