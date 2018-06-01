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Северное сияние
Сезоны
Северное сияние, список сезонов
Severnoe siyanie
12+
Год выпуска
2018
Страна
Россия
Эпизод длится
46 минут
Телеканал
ТВ Центр
Список сезонов сериала «Северное сияние»
Сезон 1
2 эпизода
1 июня 2018
Сезон 2. Ведьмины куклы
2 эпизода
15 февраля 2019
Сезон 3. Шорох крыльев
2 эпизода
22 февраля 2019
Сезон 4. Следы смерти
2 эпизода
1 марта 2019
Сезон 5. О чём молчат русалки
2 эпизода
8 марта 2019
Сезон 6. Проклятье пустынных болот
2 эпизода
6 декабря 2019
Сезон 7. Когда мёртвые возвращаются
2 эпизода
13 декабря 2019
Сезон 8. Древо колдуна
2 эпизода
15 мая 2020
Сезон 9. Тайна огненных рун
2 эпизода
22 мая 2020
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